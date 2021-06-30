Москва, , 16:14 — REGNUM Восстанавливать СССР на сегодняшний день бессмысленно и нецелесообразно в силу ряда причин. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Начну с грустного. Когда-то, увы, распалось наше общее отечество — СССР. Ядро этого государства — это историческая Россия, РФ — потеряла половину промышленного потенциала, половину экономики, примерно столько же населения и значительную часть территорий, причём важных и развитых, в которые историческая Россия столетиями вкладывала ресурсы. Восстанавливать СССР бессмысленно и даже нецелесообразно, имея в виду демографический процесс в некоторых республиках бывшего союза, и по ряду других причин. Что делать в самой России? Несмотря на все утраты, Россия остаётся по территории самой крупной территорией в мире. Россия, без сомнений, является кладовой различных минеральных ресурсов, и этим также надо воспользоваться. Но главный золотой запас — это люди. Говорю это не для красного словца, а потому что убеждён, что так оно и есть», — сказал Путин.

По его словам, народ России в высшей степени духовный, он имеет глубокие исторические и культурные корни: «Это всегда важно, а в современном мире важно вдвойне-втройне, потому что современный мир связан с высокими технологиями. Если это так, то глубокое начало духовности народов РФ важно потому, что внутренне у нас большое, уважительное отношение к науке и образованию. 60% родителей в стране хотели бы, чтобы их дети работали в сфере науки, хотя эта сфера не приносит особого дохода, как бизнес. А будущее человечества связано с этим!».

Путин подчеркнул, что у народа России «есть колоссальные конкурентные преимущества»: «Если мы сможем обеспечить внутреннюю стабильность, то успех неизбежен, и тогда мы сможем сказать, что мы живём в государстве, внутренне привлекательном для жизни, и что мы живём в стране, которую мы считаем великой. Это важно, и внутреннее ощущение граждан и внутреннее отношение к России является важной гарантией того, что Россия добьётся всех целей, которые ставит».