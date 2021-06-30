Москва, , 16:09 — REGNUM 30 июня президент Владимир Путин провёл очередную «Прямую линию». Она началась в 12:00 по московскому времени и продолжалась 3 часа 44 минуты.

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Глава государства в свободном режиме ответил на 75 вопросов, интересующих граждан России (63 полноформатных обращения и 12 вопросов в формате блица). Ещё до начала «Прямой линии» было получено и обработано порядка 2 млн обращений, многие из которых благодаря помощи волонтёров были решены.

«Мы постараемся сделать так, чтобы все обращения были услышаны», — подытожил Владимир Путин.

Больше всего вопросов прозвучало в сфере инфраструктуры и ЖКХ, в том числе были затронуты проблемы программы «Чистая вода» и дорожного покрытия в разных регионах страны. Следующая популярная тема, на вопросы по которой отвечал Владимир Путин, относится к здравоохранению и ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Президент России не обошёл стороной внешнюю и внутреннюю политику, поделился мнением о взаимоотношениях России с Украиной и США, а также ответил на вопросы социальной политики, экологической повестки и других областей.

Каждый желающий мог задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», с помощью бесплатных СМС — или ММС-сообщений и телефонных звонков, в записанных видео‑ и аудиосообщениях и прямой связи. Приём вопросов осуществлялся с 12:00 по местному времени 20 июня и до окончания программы 30 июня. За это время Владимир Путин отвечал на вопросы граждан всех возрастных категорий: от школьников до людей пожилого возраста.