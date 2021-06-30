Москва, 30 июня, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В настоящее время курорты на территории России перегружены в связи с возросшим спросом на путешествия на фоне закрытия многих стран, что подталкивает цены на путешествия вверх. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос жительницы Кирова, которая сравнила цены и услуги, которые туристы могут получить в России и в Турции, потратив одинаковую сумму.

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«К примеру, на 35−40 тыс. рублей мы можем слетать в ту же Турцию по программе «все включено». Туда войдет проживание в четырехзвездочном отеле, трехразовое питание, шикарные виды, чистейшее море. А в Сочи на эти же деньги вас поселят в пансионат «три звезды», питание — только завтраки и море не такое чистое, что как раз провоцирует различные инфекции. Многие отдыхающие во время и после отдыха на Черноморском побережье жалуются на плохое самочувствие. Думаю, именно поэтому, наши российские туристы не хотят ездить на наши юга, особенно, если человек хоть раз бывал за границей и ему есть с чем сравнить», — считает Алена Масленникова, обращаясь к главе государства.

Она добавила, что даже при отсутствии возможности поехать в Турцию человек просто откажется от отпуска, не захочет переплачивать.

«Ответ лежит на поверхности, ведь у нас, к сожалению, на протяжении очень долгих лет просто очень мало денег вкладывалось в развитие наших туристических возможностей и туристической инфраструктуры. Люди предпочитали ездить за границу с самого начала, как только открылась такая возможность. Мы являемся страной с очень большим объемом экспорта туризма», — сказал президент.

Только в 2019 году 36 млрд долларов российские туристы оставили за границей или заплатили за то, чтобы поехать за границу. Государство, в то же время, никаких особенных вложений в туризм не производило.

«У нас есть программа развития внутреннего туризма, есть известный кэшбек для возвращения части денег наших туристов. Стоит задача развития туристической инфраструктуры. Мы сейчас создали госкорпорацию по внутреннему туризму, она будет входить в туристические проекты и вносить туда соответствующие дешевые кредиты с возможностью выходы и передачи своей доли частным предпринимателям по рыночным оценкам. Первые шаги в этом направлении сделаны. Объем внутреннего туризма у нас увеличивается», — констатировал Путин.

При этом он признал, что цены на путешествия по стране завышены.

«Это связано с тем, что многие страны по-прежнему закрыты, люди побаиваются ездить за границу, На самом деле, и правильно делают, потому что там каждый день меняются свои правила. В Греции были сегодня одни правила, завтра — другие. Требовали справки о вакцинации, сегодня требуют ПЦР-тесты, завтра еще что-то потребуют. Послезавтра будут другие требования предъявлять, им еще что-то из Еврокомиссии навязывают, в больницы там не попасть», — полагает президент.

Это приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего на юге страны, в Краснодарском крае, в Крыму.

«Как только предложения не справляются со спросом — сразу идут цены (вверх). Во всей рыночной экономике это происходит. Очень рассчитываю на то, что мы будет увеличивать количество наших возможностей, в том числе за счет тех инструментов, о которых я сказал. 50 проектов примерно сейчас рассматривается в этой сфере. И будем это количество увеличивать», — выразил надежду глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьевзаявил, что с 1 июля туристы смогут заселяться в гостиницы, санатории и пансионаты региона только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, а с 1 августа — только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19.

При этом краевые власти объяснили такое решение тем, что в регионе увеличивается число заболевших и количество госпитализаций с COVID-19, в результате чего главной задачей является защита здоровья людей в туристический сезон.

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