Москва, , 16:00 — REGNUM Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром №1, «Война и мир» и «Колобок» являются наиболее значимыми культурными произведениями для президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

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«Это «Война и мир», первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром №1 и «Колобок». Я бы просил обратиться к этому произведению [«Колобок»] всех коллег, кто занимает высокое положение», — сказал Путин.

По словам российского лидера, как только его коллеги сочтут нужным «принимать за чистую правду льстивые речи и погружаться в состояние под воздействием слов», то они будут рисковать «быть съеденными».