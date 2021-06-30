Москва, , 15:56 — REGNUM Программа льготной ипотеки действительно привела к росту цен, но она и расширила доступность жилья для населения. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

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«Я хочу тогда послать ответную шайбу: что, разве было бы лучше этого не делать?» — заявил Путин.

«Льготная ипотека в 2,5%, несмотря на рост цен — а он есть, это правда, хотя здесь разные причины: рост на металлы, ещё что-то, в принципе инфляция… тем не менее, эта льготная ипотека сыграла свою положительную роль. Строительство жилья, количество взятых кредитов резко увеличилось. Этой льготой смогли воспользоваться свыше 500 млн человек», — указал он.