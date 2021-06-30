Москва, , 15:47 — REGNUM Граждане России делают разумный выбор, предпочитай отдых внутри России, однако это, к сожалению, приводит к росту цен на курортах. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

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«Что касается того, что цены завышены — да, это, судя по всему, тоже происходит. Но с чем это связано сегодня? Многие страны, несмотря на то, что кто-то открывается, закрыты. Люди побаиваются ездить за границу — на самом деле правильно делают, там каждый день меняются правила. В Греции сегодня были одни правила, завтра другие, требовали справки о наличии вакцинирования, сегодня требуют ПЦР, завтра ещё что-то потребуют», — заявил Путин.

«В больницы там не попасть. К чему это приводит? К перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего на юге страны, в Краснодарском крае, в Крыму. Как только предложение не справляется со спросом, сразу идут цены (вверх), во всей рыночной экономике это происходит», — указал он.