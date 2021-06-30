Москва, , 15:48 — REGNUM В России к нормативному состоянию привели уже 85% федеральных магистралей. Об этом президент России Владимир Путин заявил 30 июня во время ежегодной прямой линии.

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Во время мероприятия президенту продемонстрировали видеообращение жительницы города Лесосибирск Красноярского края, в котором была показана затопленная дорога.

«Хотим обратиться к вам с просьбой решить данную проблему. Такая дорога проходит в наш поселок. В прошлом году была отремонтирована дорога и неправильно установлена дренажная труда. Вода не уходит, поднимается с каждым днем. Машины проходят на свой страх и риск. Неоднократно обращались в администрацию города. Но ответ по данной теме не был получен до сих пор», — рассказала автор обращения.

Путин отметил, что проблема качества дорог в стране постоянно на слуху. При этом дороги в РФ делятся на три категории: федерального, регионального и местного значения.

«Что касается федеральных трасс, то на первом этапе государство занималось именно этим — потому что это основные магистрали, они создают каркас всей сети. Примерно 85% приведено к нормативному состоянию. К 2024 году 50% региональных дорог должно быть приведено в нормативное состояние. Здесь разные применяются способы. И «полного цикла», чтобы сами строители и ремонтировали. В вашем случае тоже нужно было сделать так — в рамках полного цикла, чтобы сделали, а потом и обслуживали. Здесь очевидно, что тут явная ошибка тех, кто делал. Я переговорю с губернатором, посмотрим, что можно будет сделать. Вопрос ваш решим», — сказал Путин.

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