Москва, , 15:41 — REGNUM В России недоразвита туристическая инфраструктура. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

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«У нас, к сожалению, на протяжении очень долгих лет просто очень мало денег вкладывалось в развитие наших туристических возможностей и туристической инфраструктуры. Люди предпочитали ездить за границу с самого начала», — заявил Путин.

В настоящее время в России есть программа развития внутреннего туризма и возвращение денег для туристов (кэшбек), напомнил президент.

«Стоит задача развития туристической инфраструктуры. Мы сейчас создали госкорпорацию по внутреннему туризму, она будет входить в туристические проекты и вносить туда соответствующие дешёвые кредиты с возможностью выхода потом и передачи своей доли по рыночным оценкам частным предпринимателям», — указал он.

«Первые шаги в этом направлении сделаны. Объём внутреннего туризма у нас увеличивается», — подчеркнул президент.