Москва, , 15:39 — REGNUM Дорогу в районе деревни Алексеевка Смоленской области увидел президент РФ Владимир Путин. Фотографию дороги показали в прямом эфире «Прямой линии с Владимиром Путиным» 30 июня.

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным – трансляция»

На фотографии, сделанной, по всей видимости, весной, видно абсолютно затопленную дорогу.

Отметил, что «Прямая линия» идёт уже более трёх с половиной часов, поступило более 2 млн 200 тыс. вопросов.