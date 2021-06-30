Москва, , 15:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о высоких ценах на отдых на российских курортах в ходе «Прямой линии» 30 июня. Вопрос задала жительница Кирова.

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Президент пояснил, что проблема с туристской инфраструктурой связана с тем, что долгие годы в неё абсолютно не вкладывались средства — люди до недавнего времени предпочитали отдых за границей. При этом президент пояснил, что цены на внутренний туризм сегодня, действительно, завышены — это связано с закрытием границ.

«В Краснодарском крае, в Крыму как только предложение не справляется со спросом, цены растут», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля после закрытия для Россиян отдыха в Турции резко вырос спрос на отдых на курортах Краснодарского края и Крыма, это привело к резкому росту цен. После снятия ограничений жители России стали массово менять туры на отечественные курорты на турецкие.