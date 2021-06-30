Москва, , 15:21 — REGNUM Россия особенно уязвима к некоторым из последствий глобального потепления. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

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«Часть нашей территории, примерно 70%, находится в серверных широтах, большие в так называемой вечной мерзлоте. Вечная мерзлота — это, напомню, промёрзшая земля на десятки и сотни метров в глубину. В некоторых местах километр и больше. У нас там и населенные пункты, и инфраструктура расположены. Если это всё будет таять, это приведёт к очень серьёзным социальным и экономическим последствиям. Мы должны быть к этому, безусловно, готовы», — заявил Путин.

️Вторая ключевая проблема состоит в возможности опустынивания некоторых территорий.

«В том числе тех, которые являются традиционными местами сельхозпроизводства в Российской Федерации. Это тоже нужно иметь ввиду», — отметил президент.