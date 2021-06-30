Москва, , 15:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что устройство мира примет «более благообразный характер», а отношения России и США нормализуются. Об этом российский лидер заявил 30 июня в ходе «Прямой линии».

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«Я очень рассчитываю на то, что все-таки осознание того, что мир меняется, ‑ и в этом меняющемся мире произойдет переосмысление своих собственных приоритетов и интересов — приведет к тому, что все-таки мировое устройство примет более благообразный характер, а отношения наши, в том числе с Соединенными Штатами, войдут в нормальные рамки», — сказал он.

Также российский президент уточнил, что Вашингтон понимает, что мир кардинальным образом меняется, однако старается сохранить свое монопольное положение.

«Мир кардинальным образом меняется. А наши партнеры в тех же Соединенных Штатах, с одной стороны, понимают это, и вот поэтому (прошла) встреча (с президентом США Джо Байденом» в Женеве, а с другой стороны — во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение», — уточнил Путин.

Кроме того, он добавил, что союзникам США тоже не нравится, что разговор с ним ведется «через губу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители посёлка Селенгинск в Кабанском районе Бурятии написали коллективное обращение президенту России Владимиру Путину по поводу проблемы мусора