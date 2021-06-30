Москва, , 15:17 — REGNUM Глобальное потепление небезосновательно связывается с антропогенным фактором, выбросами в атмосферу загрязняющих веществ. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным – трансляция»

«Многие не без основания считают, что это связано прежде всего с деятельностью человека, с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ, прежде всего CO2. Их накопилось уже миллиарды, триллионы в атмосфере», — заявил Путин.

«В чём трагизм ситуации? Не в том, что климат в различных регионах земли периодически меняется, а в том, что, некоторые считают, когда климат будет меняться в отдельных регионах, а на всей планете подойдёт к определённой опасной черте… если рядом с этой чертой человечество ещё добавит, внесёт свой вклад в глобальное потепление — вот здесь могут наступить необратимые процессы, которые могут привести нашу планету в состояние Венеры», — пояснил он.

По словам президента, так это или нет так, но необходимо минимизировать свой негативный вклад в то, что происходит в природе.

«То, на что мы можем влиять — мы должны повлиять», — указал он.