Москва, , 15:17 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо создать ситуацию, при которой у него с президентом РФ мог бы открыться долгий и продуктивный диалог, а не просто разовая демонстративная встреча, считает политолог Сергей Станкевич. Об этом он заявил сегодня, 30 июня, комментируя вопрос будет ли Путин встречаться с Зеленским и почему Украина не входит в список недружественных стран, прозвучавший в ходе «Прямой линии».

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«Надо выбрать верный тон и определиться с содержанием разговора. Предъявлять ультиматумы, обозначая их разными буквами алфавита, лучше дистанционно, — отметил эксперт. — Встреча для обсуждения вопроса о том, как РФ будет «убираться», «сдаваться», платить репарации и так далее, мягко говоря, маловероятна».

По его словам, Киеву нужно предложить исполнимый мирный «План Зеленского» для Донбасса в виде ответственного государственного документа, в котором был бы реалистично и компромиссно учтен интерес России.

Для обсуждения этого плана, уверен Станкевич, обязательно состоится украино-российский саммит, и не один.

«Остальные вопросы (в какой мере близки наши народы, кто кому враждебен и т.п.) решатся в рабочем порядке. От иллюзий о возможности что-то продавить на односторонних условиях необходимо перейти к трезвой прагматике. И избавиться от «ценеможливцев», которые оккупировали украинскую политику. И на каждое реалистическое предложение хором кричат «це неможливо», — добавил политолог.