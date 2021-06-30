Москва, , 15:14 — REGNUM Ни одна из сторон конфликта в Нагорном Карабахе не заинтересованы в развитии кризиса. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Россия сыграла роль в урегулировании кризиса. Никто — ни Азербайджан, ни Армения — не заинтересован в том, чтобы кризис развивался, потому что другая сторона дела состоит в том, что если мы будем жить дружно, то создадим условия для жизни людей в текущих условиях, нормального существования людей. Люди в Карабахе в этом в высшей степени нуждаются», — сказал Путин.

По его словам, это понимают руководители Армении и Азербайджана: «Да, проблем накопилось много, есть вопросы инфраструктуры, размежевания границ, проведения работы на госгранице, особенно там, где таких границ, по существу, и не было. Мы сейчас находимся в процессе этой работы, создали трёхстороннюю группу, и сделаем всё для восстановления отношений в регионе».