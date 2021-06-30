Москва, , 15:23 — REGNUM Экономический суверенитет России растёт вопреки зарубежным санкциям. В чём-то они даже помогли, заявил президент РФ Владимир Путин 30 июня в ходе прямой линии.

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«Мы не просто адаптировались, наша экономика адаптировалась к этому санкционному давлению, в чем-то оно пошло нам на пользу», — сказал глава государства.

По его словам, развитие высокотехнологичных областей производства подтолкнули такие меры как импортозамещение, программы замены, применение собственного оборудования. Сельское хозяйство вовсе совершило рывок, который ранее нельзя было представить.

На фоне финансовых ограничений сократился госдолг и долг коммерческого сектора, укрепилась вся финансовая система, появилась платежная система «Мир».

Отвечать на санкции во вред себе Россия не будет, власти продолжат искать ассиметричные способы ответа на ограничения, сказал Путин.

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