Москва, , 15:00 — REGNUM Во время «Прямой линии» с президентом России петербуржец Андрей Черемисов спросил главу государства об угрозах новых санкций в отношении России, последовавших из США сразу после встречи в Женеве Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. На встрече было заявлено о стремлении нормализовать отношения двух стран, но на деле происходит обратное. «Зачем встречаться с президентом Байденом, если от него мало что зависит?», — спросил молодой петербуржец.

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«От президента США многое зависит, хотя там своя политическая система», — отреагировал Владимир Путин.

Объясняя ситуацию в российско-американских отношениях, Владимир Путин привел пример из воспитания ребенка в семье.

«Когда ребенок нашкодил, ему мама или папа говорит — никогда больше так не делай, включи голову! ‑ и он пальчиком сделал так — пам… — включил голову, — с улыбкой сказал президент. — Условные папы и мамы в Соединенных Штатах, уважаемые политики, ученые и практики, дают рекомендации своему политическому руководству. Они им говорят: период однополярного мира прошел, и вы должны исходить из того, что мир быстро меняется».

«Какие бы санкции ни применяли к России, всё равно Россия развивается, суверенитет повышается, обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих параметрах, в важнейших, превзошла многие страны мира, по некоторым параметрам, в том числе и США», — подчеркнул Владимир Путин.

США, по словам президента России, с одной стороны понимают эти изменения, поэтому произошла встреча в Женеве, но с другой стороны, стараются сохранить своё монопольное положение.

«И отсюда угрозы и дальнейшее деструктивное поведение ‑ и с учениями, и с провокациями, и с санкциями. Это не от нас зависит, это зависит от них. Я очень рассчитываю на то, что осознание того, что мир меняется, приведет к тому, что мировое устройство примет более благообразный характер, и наши отношения с Соединенными Штатами войдут в нормальные рамки», — подытожил президент России.

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