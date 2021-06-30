Ростов-на-Дону, , 14:54 — REGNUM В Ростовской области введение налога на скот не обсуждается, сообщили в пресс-службе донского губернатора, комментируя поступивший на программу «Прямая линия с Владимиром Путиным» 30 июня вопрос из села Чалтырь.

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«У нас эта тема нигде не обсуждалась — ни на уровне губернатора, ни на уровне регионального правительства, это только слухи», — цитирует заявление пресс-службы донского губернатора ТАСС.

Вопрос задала жительница села Чалтырь Мясниковского района. В населённом пункте таким образом сработало так называемое «сарафанное радио».

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