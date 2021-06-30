Москва, , 14:52 — REGNUM Россия не будет вводить контрсанкции в отношении стран Евросоюза и США, если они повлекут серьёзные последствия для собственной экономики. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

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«Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем. Ну, например, до сих пор американцы летают в космос на наших двигателях. До сих пор используются и широко наши ракетные двигатели для того, чтобы американские космические корабли выходили в космос», — заявил Путин.

«Ну чего же нам, десяток лет поставили, и приостанавливать себе во вред что ли? Или Боинг, не знаю уж в каком объёме, 50% точно, строит свои самолёты из нашего титана. Ну и зачем же нам закрывать титановое производство себе? Если они переходят какие-то границы, мы находим асимметричные способы ответы, которые являются достаточно чувствительными для наших партнёров», — указал он.

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