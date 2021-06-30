Москва, , 14:50 — REGNUM «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным подвергается мощным хакерским атакам. Об этом 30 июня сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

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При этом ранее ведущая «Прямой линии» с президентом России Екатерина Березовская сообщила, что цифровые системы мероприятия подвергаются мощным хакерским атакам.

«DDoS. Пока неясно откуда», — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Также Песков добавил, что на данный момент неясно, откуда осуществляются эти кибератаки.

Отметим, «Прямая линия» с президентом России началась в 12:07 мск и к моменту начала мероприятия количество вопросов к российскому лидеру составило около 2 млн.