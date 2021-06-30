Москва, , 14:44 — REGNUM США уже находятся не в том положении, чтобы претендовать на гегемонию в мире. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

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«Очень уважаемые аналитики, учёные и практики даже в прошлом дают рекомендации своему политическому руководству, своему политическому классу, который находится у власти, в широком смысле этого слова. Какие рекомендации? Они им говорят: период, когда мы были абсолютными гегемонами после окончания холодной войны и крушения Советского Союза, период однополярного мира прошёл. И вы должны исходить из того, что мир прошёл, что меняется быстро», — заявил Путин.

«Я очень рассчитываю на то, что всё-таки осознание того, что мир меняется, и в этом меняющемся мире произойдёт переосмысление своих собственных приоритетов и интересов приведёт к тому, что всё-таки мировое устройство примет благообразный характер, а отношения наши в том числе с Соединёнными Штатами войдут в нормальные рамки», — указал он.