Москва, , 14:49 — REGNUM Россия успешно адаптировалась к внешним ограничениям со стороны Запада. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

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«Мы не просто адаптировались, наша экономика адаптировалась к этому санкционному давлению. В чём-то оно пошло нам на пользу. Эти так называемые программы импортозамещения, замены импортного оборудования и технологий на наши собственные создали хороший толчок в развитии высокотехнологичных сфер производства. Это реально пошло на пользу», — заявил Путин.

«Я не говорю уже о сельском хозяйстве, которое сделало такой рывок, который мы даже представить себе не могли в прежние годы», — указал он.

Помимо этого, была введена платёжная система «Мир», произошло укрепление финансовой системы, напомнил президент.

«То, чем нас там пугают, вводят ограничения на вторичном рынке, на наши облигации, займы государственные — ну и есть в этом плюсы. Общий долг, причём совокупный долг, не только государства — он и так-то низкий у нас был, — но и коммерческого сектора, сократился. В целом-то в этом тоже есть определённый плюс», — подчеркнул президент.

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