Москва, , 14:37 — REGNUM Россия продолжает экономически развиваться и крепнуть в военном отношении, несмотря на все накладываемые на неё санкции. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

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«Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, всё равно Россия развивается. Её экономический суверенитет повышается, обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих параметрах важнейших превзошла многие страны мира, а по некоторым — в том числе Соединённые Штаты», — заявил Путин.