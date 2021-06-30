Москва, , 14:32 — REGNUM Ответственность действующего президента РФ заключается в том числе и в рекомендациях относительно лиц, которые будут претендовать на ключевой пост в стране. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Что касается человека, который мог бы возглавить страну — свято место пусто не бывает, но и моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации людям, которые будут претендовать на должность президента», — сказал Путин.

По его словам, так происходит во многих других странах: «Подойдёт время, и я смогу сказать, что такой-то человек достоин возглавить такую страну, как наша родина — Россия».