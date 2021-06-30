Казань, , 14:27 — REGNUM Ведущая прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным Наиля Аскер-заде привела в пример Татарию, а также Москву и Санкт-Петербург, главы которых регулярно проводят прямые эфиры с жителями.

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К президенту страны поступил вопрос по СМС, почему руководители регионов не проводят прямые линии, как глава государства.

«Кстати, главы некоторых регионов уже устраивают такое общение, правда, в основном, через социальные сети. Такой опыт был в Москве, Татарстане, в Петербурге и не только», — отметила ведущая.

Путин подчеркнул важность прямого общения властей с населением. Благодаря такой коммуникации руководство региона может определить наиболее актуальные проблемы, скорректировать свои действия и прислушаться к мнению граждан.

ИА REGNUM напоминает, Путин также отметил, что прямое общение — оно важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства, либо региона задать вопрос, но ещё важнее и то, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан.

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