Москва, , 13:11 — REGNUM Губернаторам российских регионов имеет смысл вести прямое общение с гражданами в формате прямой линии. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

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«Я думаю, что это никому не помешает. Такое прямое общение — оно важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства, либо региона задать вопрос, но ещё важнее и то, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан», — заявил Путин.

«Это чрезвычайно важно для того, чтобы скорректировать свои практические действия в важнейших сферах социальной политики, в здравоохранении, в том же самом жилищном строительстве и так далее. Я бы поэтому рекомендовал бы руководителям регионов, моим коллегам, прислушаться к мнению граждан», — указал он.