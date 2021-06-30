Москва, , 14:01 — REGNUM В России не планируют блокировать иностранные социальные сети, заявил 30 июня президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

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Вместе с тем глава государства признал, что есть проблемы с зарубежными соцсетями, которые не выполняют требований законов РФ.

«Они нас просто не слушают, если мы требуем удалить детскую порнографию или призывы к суициду», — отметил президент.

Поэтому, добавил Путин, на первом этапе «мы настаиваем и требуем, чтобы эти международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства».