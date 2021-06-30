Москва, , 13:54 — REGNUM В России после принятия закона о бесплатной «последней миле» газификации резко выросли цены на проекты и газификацию частных домов. Вопрос, в том числе из Крыма, прозвучал на «Прямой линии Владимира Путина» 30 июня.

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По данным, прозвучавшим в ходе прямой линии, речь идёт о росте стоимости в два — три раза. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что для решения проблемы в правительстве РФ разрабатывается новый типовой договор по газификации частных домов.

Президент также подчеркнул, что газификация до домовладений в регионах должна быть бесплатной для населения.

Отметим, что «Прямая линия» с Владимиром Путиным длится уже почти два часа.