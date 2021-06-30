Москва, , 13:52 — REGNUM Россия не выдвигает никаких экстраординарных требований к международным информационным платформам. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать в России блокировку зарубежных социальных сетей, сайтов и медиахостингов.«Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать. Мы собираемся работать. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы», — заявил Путин.

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«Чувство собственного достоинства у нас должно быть, и у ваших коллег тоже. Когда говорят, что мы у вас будем работать, а вы в случае чего, если чего не нравится, мы вам бусы дадим и радуйтесь, что мы дали вам то, что хорошо блестит. Это же унижает наше с вами достоинство!» — указал он.

По словам президента, если люди зарабатывают деньги в России, они должны подчиняться российским законам.

«Ничего особенного не требуем. Поэтому на первом этапе — а я надеюсь, что этим первым этапом всё и ограничится — мы настаиваем и требуем, чтобы эти международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства. Юридические лица, с которыми хотя бы можно было вести диалог», — подчеркнул президент.