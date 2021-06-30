Москва, , 13:48 — REGNUM Все народы, проживающие на территории Мордовии, считают себя мордвой, говорят на одном языке и дорожат своим единством. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об отношениях народов РФ и Украины в ходе прямой линии.

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«У нас есть такой народ — один из коренных народов России — мордва. Эрзя, мокша, ещё есть шокша… Все они считают себя мордвой. И говорят на языке одной группы», — отметил президент.

Он добавил. что языки этих народов намного больше отличаются друг от друга, чем украинский и русский. При этом они дорожат своим единством.

«Почему? Они — умные и понимают, что это дробление ни к чему хорошему не приведет. Оно ослабляет этнос», — заключил глава государства.

ИА REGNUM напоминает, очередная прямая линия президента страны Владимира Путина проходит 30 июня 2021 года. Традиционно на прямую линию поступает около 2 млн обращений в форме смс-сообщений или видеозаписей. Основную часть составляют вопросы по внутренним проблемам: строительство, социальные пособия, услуги ЖКХ, кредиты. В этот раз мероприятие началось с обсуждения темы коронавируса и вакцинации.