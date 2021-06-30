Москва, , 13:38 — REGNUM Каждый человек должен всегда надеяться на лучшее. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

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«Мне кажется, что каждый человек — и я, и вы, прекрасные дамы молодые, которые рядом сидят, все, кто нас слушают — все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее. И это не может быть не связано с мечтой», — заявил Путин.

«Надеюсь, и у вас она тоже есть. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и надеяться на лучшее. Надо, мне кажется, настраивать себя на позитивный лад», — указал он.

По его словам, «надо думать о хорошем, и тогда это хорошее материализуется».