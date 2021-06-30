Москва, , 13:44 — REGNUM Государство должно активнее бороться с телефонными мошенниками. Об этом президент России Владимир Путин заявил 30 июня во время ежегодной прямой линии.

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Во время мероприятия к нему по видеосвязи дозвонилась житель Красноярска Любовь Шенделева, которая обратила внимание на этот вид преступлений и попросила решить проблему с телефонным мошенничеством.

«До каких пор телефонные мошенники, пользуясь своей безнаказанностью, будут отнимать последние деньги у самых незащищённых слоев населения — представляясь сотрудниками банков, забирают деньги у пенсионеров. До каких пор это будет продолжаться? Защитите нас от этого», — сказала Шенделева.

В ответ Путин заявил, что подобная проблема во многом связана с незаконным оборотом персональных данных. Что касается такого рода мошенников, то в их адрес президент высказался предельно резко.

«Это просто подонки, те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, ветеранов войны. И с этим нужно бороться. К сожалению рост таких преступлений значительный. Если у нас ситуация с преступными деяниями в целом складывается удовлетворительно, даже наблюдается некоторое сокращение, то по преступлениям в этой сфере рост есть и рост значительный — на 25%. С чем это связано, что создает неблагоприятный фон — это незаконный оборот персональных данных. В этом направлении государство и правоохранительные органы должны самым серьёзным образом поработать. Опираясь на большие массивы персональных данных, эти преступники и действуют», — сказал Путин.

По его словам, решение этой проблемы в значительной степени входит в компетенцию Центрального банка. Российский лидер считает, что ЦБ должен активнее работать с «фишинговыми сайтами», которые используют мошенники.

«Раньше на это у Центробанка уходило несколько недель, а то и месяцев, сейчас — три дня. Но и этого недостаточно. Надо работать еще активнее. Это первое. Второе — коммерческие банки, на счета которым приходят деньги и те, с которых снимаются деньги должны самым внимательным образом контролировать эти действия, чтобы сузить до нуля возможности мошенников. Мошенники работают в сфере социального инжиниринга, граждане должны иметь это ввиду и относиться к этому очень внимательно. Есть вопросы, которые находятся на стыке компетенций центрального банка и правоохранительных органов. Банки должны обеспечить банковскую тайну, а правоохранительные органы на ранних стадиях криминальных проявления должны вмешиваться в этот процесс и предотвращать его. Но сегодня получить нужную информацию из банков, в правоохранительных органах могут только если возбуждено уголовное дело или по решению суда. Но решение есть: Центробанк имеет право в случае, если он видит сомнительные операции инициативно обращаться в правоохранительные органы. Наладить это процесс с помощью современных средств связи легко и быстро можно сделать. По этому пути на первых порах и нужно идти», — заявил Путин.

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