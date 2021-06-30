Москва, , 13:35 — REGNUM Вторжение эсминца британских ВМС Defender в территориальные воды России около полуострова Крым является провокацией. Об этом 30 июня заявил в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

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«Это, конечно, провокация, совершенно очевидная», — сказал он, говоря об инциденте с британским эсминцем у берегов Крыма.

Также глава Российского государства отметил, что, по его данным, в этой провокации наряду с Британией участвовали и США.

«Потому что британец зашёл в наши терводы днём, а ещё рано утром, в 07:30, с одного из аэродромов натовских в Греции, с Крита, по-моему, взлетел американский разведывательный стратегический самолёт», — уточнил Путин.

Кроме того, российский лидер добавил, что он не считает, что мир бы оказался на грани третьей мировой войны в случае, если бы российские военные даже потопили британский эсминец.

«Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир станет на грани третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, понимают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что лица, совершающие преступления против пожилых людей, как это было в случае с преступлением против 96-летнего ветерана Василия Пронина, являются подонками.