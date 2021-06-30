Москва, , 13:24 — REGNUM Мир не стоял на пороге третьей мировой войны, когда британский эсминец совершил провокацию у берегов Крыма, но это была неудачная провокация, которая преследовала как военную, так и политическую цель. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным – трансляция»

«Это, конечно, провокация. Совершенно очевидно, это провокация. Чего хотели показать и каких целей пытались достичь эти провокаторы? Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами», — заявил Путин.

«Британец нашёл в наши террводы днём, а ещё рано утром, в 7:30, с одного из военных аэродромов натовских в Греции залетел американский разведывательный стратегический самолёт. Мне докладывали об этом, конечно, я хорошо знаю. Если бог даст памяти — бортовой номер 063/9792», — указал президент.

В России хорошо самолёт видели, за ним наблюдали.

«Эсминец зашёл, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолёта-разведчика вскрыть действия наших вооружённых сил по пресечению подобных провокаций, смотрели, что где у нас включается, как работает — мы это видели и знали, потому давали такую информацию, которую считали нужной», — отметил Путин.

Второй аспект провокации состоит в политической составляющей.

«Только что состоялась встреча в Женеве. Спрашивается, а зачем нужно было совершать такую провокацию? Ради чего это всё делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что без уважения относятся к выбору крымчан, они там чего-то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять?» — добавил Путин.