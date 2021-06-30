Москва, , 13:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин пообещал оказать помощь предприятиям и лицам, занимающимся селекционной работой в сельском хозяйстве. В ответ на вопрос Израила Мурзабекова из Ингушетии, который занимается селекционным овцеводством и просит помочь с арендой земли «хоть самой непригодной», президент сказал:

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным – трансляция»

«На Северном Кавказе земля, на самом деле, дорогого стоит. Человек занимается очень важным делом — тем, на что мы в последнее время обращаем большое внимание, — селекцией в овцеводстве. Что касается семян или стада — это чрезвычайно важная работа. Мы делаем только первые шаги в этом направлении, и, конечно, этому человеку надо оказать поддержку. Я поговорю с руководством региона».

Напомним, «Прямая линия» президента РФ Владимира Путина проходит 30 июня 2021 года. Глава государства отвечает на вопросы граждан страны, которых прислано около двух миллионов.