Москва, , 13:12 — REGNUM Решения региональных властей лишить граждан звания ветерана труда, которое им было присвоено ранее, является несправедливым. Об этом президент России Владимир Путин заявил 30 июня во время ежегодной прямой линии.

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Во время мероприятия до российского лидера дозвонился житель Омска Владимир Васильков. Изначально предполагалось, что его вопрос будет связан с последствиями перенесенного заболевания COVID-19, однако, получив возможность высказаться, пенсионер пожаловался на действия региональных властей.

«Я отработал более 40 лет и мне присвоили звание «Ветеран труда Омской области». Сейчас немного пенсию прибавили, но звание «ветеран» убрали и льготу убрали — платили хоть 550 рублей, а сейчас я никто. В душу наплевали. И не я один такой», — сказал Васильков.

В ответ глава государства сказал, что решение о наделении званием ветерана труда региона принимают власти субъекта РФ.

«Что касается ветерана труда. Я знаю, к сожалению, эта проблема, с которой люди не редко сталкиваются в регионах. Это региональное решение, когда присваивались звания ветеран труда. И регион же принимает решение, чтобы лишить человека этого звания. Я считаю, это решение абсолютно необоснованно, если уж присвоили человеку звание ветерана труда. Мое мнение такое. И надеюсь, в Омске меня услышат. У нас есть общее правило, предусмотренное Конституцией — нельзя людей лишать льгот, которые они имеют, надо на эту сторону дела посмотреть всем нашим руководителям любого уровня», — сказал Путин.

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