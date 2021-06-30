Москва, , 12:53 — REGNUM Однозначно говорить о том, смогут ли ученики вернуться в традиционный формат обучения в новом учебном году, трудно. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

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«Не могу сейчас этого ответить, не могу сейчас этого сказать. Полноценного ответа на этот вопрос у меня нет, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране», — заявил Путин.

«Вопрос, тем не менее, понятен. Скорее всего, дети младших классов, конечно, будут ходить в школу. Ведь мы и раньше их практически не закрывали, в самые сложные времена прошлого года, весной и летом прошлого года. Поэтому, скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме», — указал он.