Москва, , 12:52 — REGNUM Украинцы и русские являются одним народом, и именно поэтому Украина не входит в список недружественных стран. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Почему Украина не входит в список недружественных стран? Я не считаю украинский народ недружественным. Украинцы и русские — это вообще один народ. Евреи приезжают в Израиль, из Африки так и вообще чёрненькие, и вроде не похожи друг на друга, а дорожат единством. У нас есть мордва, там есть мокша, шокша и ещё три группы, но все они считают себя мордвой и говорят на языке одной группы. Они дорожат единством. Почему? Они умные, и понимают, что дробление ослабляет этнос», — сказал Путин.

Он напомнил о существовании внешних факторов: «Русский народ всегда старались растащить. Сама Польша хотела стать великой державой и старалась раздробить всех вокруг, а затем это подхватила Австро-Венгрия. У нас как раньше трактовалось? Были великороссы, белорусы и малороссы, а потом под воздействием внешних факторов и затем — большевиков, начали разделять единый русский народ».

Путин пообещал написать отдельную аналитическую статью на эту тему: «Надеюсь, что в России и на Украине с ней ознакомятся».