Москва, , 12:48 — REGNUM Вакцинация в СССР не давала выбора людям, но зато была очень эффективной. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

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«В условиях Советского Союза при достаточно жёсткой системе вакцинации — а там было практически всё обязательно — вас кто-нибудь спрашивал, когда в школе вакцинировали? Никто не спрашивал — тук-тук-тук, всем ставили одинаково. И мне тоже, я жил в простой рабочей семье», — заявил Путин.

«Зато стабильной была ситуация с точки зрения борьбы с инфекциями. Стабильная. Потом, когда после развала Советского Союза развалилась и социальная система, в том числе многие вопросы (возникли), которые мы обсуждаем сейчас», — указал он.