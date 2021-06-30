Москва, , 12:47 — REGNUM В России разворачивается масштабная программа по организации системы реабилитации для людей после болезни. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

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«Сейчас мы будем вкладывать серьёзные деньги, выделили специальные средства на систему реабилитации. И вот прямо сейчас будем заключать контракт на приобретение необходимого оборудования — чтобы проходить реабилитацию после ковида, а ковид ударят и по сосудам, и по органам дыхания, по другим системам организма — здесь нужна специальная техника, специальное оборудование», — заявил Путин.

«Эти деньги выделяются. Сейчас эта работа начнётся. Что предлагается за какие-то деньги, уж не знаю в связи с чем, но повторяю ещё раз — нужно посмотреть конкретный случай», — указал он.

По его словам, до текущего момента «реабилитации в России вообще, как фактора оздоровления людей после перенесённых заболеваний, фактически не было».

«(В СССР) санатории были, они работали, как правило, как дома отдыха, как гостиницы. Это было в советское время. В советское время много чего было, а много чего не было», — отметил он.