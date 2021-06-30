Москва, , 12:37 — REGNUM Правительства стран мира никогда бы не смогли создать и поддержать сговор на тему несуществующей эпидемии. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным – трансляция»

«Я чего только ни слышу: что ничего нет, на самом деле никакой эпидемии не существует. Вот я смотрю иногда на то, как люди говорят — вроде бы взрослые люди, образованные, не знаю, откуда они это берут? Говорят, что руководители стран сговорились — они вообще понимают, что в мире происходит, в условиях каких противоречий живёт сегодняшний мир?» — заявил Путин.

«Все взяли, собрались и сговорились. Ну это же чушь!» — подчеркнул он.