Москва, , 12:32 — REGNUM Президента России попросили не сообщать, какую вакцину он выбрал для прививки от коронавируса. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

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«Меня просили не говорить, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой. Но я вижу, что вопросов действительно очень много», — заявил Путин.

«Я надеюсь, что в большинстве своём граждане понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. На таком уровне, кажется, люди не занимаются мелким жульничеством», — указал он.

Когда президент принимал решение о прививке — в феврале — в гражданском обороте было только две, «ЭпиВакКорона» и «Спутник V».

«Они обе хорошие», — отметил Путин.

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