Москва, , 12:22 — REGNUM Предотвратить распространение эпидемии может только вакцинация. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

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«Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть, у нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные», — заявил Путин.

«Надеюсь, что предубеждение некоторых наших граждан, оно будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться», — указал он.

По его словам, около 23 млн граждан России уже вакцинировались.

«Как видим, всё у нас в порядке. Нет у нас таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstroZeneca или Pfizer», — подчеркнул президент.