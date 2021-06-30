Москва, , 12:18 — REGNUM Регионы России предпринимают меры, которые должны предотвратить введение полномасштабного локдауна в стране. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

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«Это другой вопрос. Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна: когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели, и падают доходы населения», — заявил Путин.

«Для того, чтобы этого не случилось, по отдельным регионам и по отдельным категориям граждан и вводят такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией», — указал он.