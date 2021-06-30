Москва, 30 июня 2021, 12:11 — REGNUM Все вопросы, поступающие на прямую линию, будут учтены и обработаны. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.
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«Хочу вас заверить… это такое, на первый взгляд, самонадеянное заявление, но мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным», — заявил Путин.
«Свыше 500 тыс. сегодня уже отработаны и на них даны конкретные ответы. По ряду из них работа продолжается», — указал он.
В 2019 году поступило свыше 1 млн вопросов, напомнил Путин.