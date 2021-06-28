Москва, , 14:14 — REGNUM Офицерская служба лежит в основе уверенного и стабильного развития страны и общества. Об этом 28 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии.

«Вы сделали свой выбор. Свой выбор в жизни, как и многие поколения сынов и дочерей Отечества посвятили себя ратной службе, работе на других направлениях, которые являются важнейшими для уверенного, стабильного развития страны и общества», — заявил Путин.

«Именно вам предстоит продолжать и укреплять легендарные традиции доблести и чести, мужества и патриотизма, которые во все времена служили ориентиром для нашего офицерского корпуса», — указал он.