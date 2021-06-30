Москва, , 11:28 — REGNUM Жители России направили 1 574 581 вопрос в адрес президента страны Владимира Путина в рамках подготовки к «Прямой линии», 30 июня передает телеканал «Россия 24».

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Отмечается, что 675 тыс. обращений поступило через кол-центр, при помощи СМС или ММС — 338 тыс., через сайт программы — 131 тыс., через мобильное приложение «Москва-Путину» — 106 тыс. Ещё 321 тыс. обращения поступили через социальные сети.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 30 июня 2021 года в 18-й раз проведёт прямую линию.

По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), следить за ответами президента России намерены более 90% респондентов: внимательно прямом эфире от начала до конца — 35%, посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты 12%, узнают главное из новостей и интернета 39%. Не будут следить за выступлением Путина 13%

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