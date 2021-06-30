Москва, , 09:40 — REGNUM Жители России направили 1 256 048 вопросов в адрес российского лидера Владимира Путина в рамках подготовки к «Прямой линии», 30 июня передает телеканал «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным – трансляция»

Данные приводятся по состоянию на 9:05 30 июня. Через колл-центр поступило 658 тыс. обращений, через СМС — 331 тыс., через сайт программы — 129 тыс. и 104 тыс. — через мобильное приложение «Москва — Путин».

Отмечается, что самой популярной темой остается вакцинация и борьба с коронавирусной инфекцией. Самыми активными по числу обращений стали жители Краснодара, Новосибирска и Дагестана.

Читайте также: В Кремле ответили на вопрос об обращении Путина по ситуации с COVID-19