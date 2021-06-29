29 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Как это не прискорбно утверждать, однако единственный рецепт лечения излишне самоуверенного западного истеблишмента – это страх, страх физической смерти. Они должны бояться. Только при таких условиях у них включаются мозги.

Владимир Васильев, , 13:09 — REGNUM Сразу после встречи лидеров России и США в Женеве немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью под названием «Запад и Россия: опасная для жизни самоуверенность». Общий смысл данной публикации заключается в том, что Запад переоценивает свои возможности, что является опасным для жизни.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Автор статьи Беттина Гаус (Bettina Gaus) сравнивает позицию политиков ФРГ 1980-х годов и нынешних политических лидеров Европы: «Ещё до и во время восьмидесятых годов беспокойство во всех политических лагерях Федеративной Республики было велико, Европа грозила превратиться в ядерное поле боя. Спорили только о правильном ответе на опасность. А сегодня? Возобладало убеждение, что Запад победил и должен поставить все остальные державы в определённые рамки. Это опасная для жизни форма самоуверенности».

В публикации также отмечается, что унижение сильных военных держав никогда не было мудрой стратегией, как и отсутствие уважения к их интересам в сфере безопасности. Выражается мнение, что Владимир Путин никогда не одобрит вступление Грузии и Украины в НАТО, т.к. никогда не будет действовать против интересов своей страны.

Беттина Гаус напоминает ныне уже непопулярный тезис, что НАТО — это оборонительный союз, а не альянс, который должен утверждать по всему миру «наши ценности» и защищать экономические интересы Запада, при необходимости и с помощью силы.

Войска НАТО преодолевают реку на учениях в Литве Army.mil

Похожие мысли содержатся и в британской газете The Independent в публикации «Дипломатия канонерок не поможет возродить угасающую силу Великобритании, что бы ни думал Борис Джонсон».

Здесь на примере инцидента с британским эсминцем Defender, вошедшим в территориальные воды России в Чёрном море 23 июня 2021 года и выдворенным оттуда силой, делается вывод, что «бессмысленное столкновение у берегов Крыма разоблачило то опасное легкомыслие, которое лежит в основе британской политики».

Издание отмечает всегда существующую опасность того, что демонстрация силы, особенно если эта сила уступает силе противника, может скорее спровоцировать, а не удержать противника от агрессивных действий.

Однако точка зрения, высказанная в упомянутых выше публикациях, находится пока в меньшинстве как среди элиты Евросоюза и Британии, так и среди элиты Америки, лидера Запада. Часто политические лидеры западных стран совершают действия, последствия которых мало представляют. Они не столь адекватно оценивают опасность, как западные лидеры 1980-х годов.

Очевидно, причина в том, что у значительной части истеблишмента есть головокружение от успехов геополитического наступления Запада, и они испытывают гораздо меньший страх перед ядерной войной, которая может уничтожить всё живое на Земле, чем их предшественники.

Однако им следует всегда помнить слова президента России Владимира Путина, произнесённые им 18 октября 2018 года на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»:

«Мы вообще ничего не боимся — страна с такой территорией, с такой системой обороны, с таким населением, готовым отстаивать свою независимость, свой суверенитет. Далеко не везде, не во всех странах есть такая предрасположенность граждан жизнь свою отдать за Отечество — у нас есть. С этим никто ничего не может поделать, и это вселяет в нас уверенность, что мы можем чувствовать себя спокойно».

Далее в ходе разъяснения ядерной доктрины нашей страны Владимир Путин сказал следующее: «Наша концепция — это ответ на встречный удар. Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, всё равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют».

Владимир Путин Kremlin.ru

Как это ни прискорбно утверждать, однако единственный рецепт лечения излишней самоуверенности западного истеблишмента — это страх, страх физической смерти. Они должны бояться. Только при таких условиях у них включаются мозги. Это, конечно же, не идеальная схема управления, но другой пока нет. С этими только так. Взывать к их добродетелям или разуму, судя по тому, что они творят в плане этики и гендера, бесполезно.

Надо воспитывать у западного истеблишмента понимание, что Россия не блефует, чтобы у них даже тени сомнения не было, что в определённых ситуациях наше страна пойдёт на защиту своих интересов военными средствами. Для этого надо жёстко реагировать на провокации.

Пример правильного подхода — инцидент с британским эсминцем Defender: предупредили по радио, затем предупредительная очередь, потом бомбометание по курсу эсминца. Всё понял, покинул территориальные воды России.

Правильный пример и недавняя ситуация, связанная с концентрацией Вооружённых сил Украины с целью агрессии против ЛДНР. Россия провела решительные подготовительные действия на этот случай и показала высокую готовность провести военную операцию по принуждению киевского режима к миру. Все всё поняли и вторжение в Донбасс отменили.

Есть хороший пример несколько иного рода. На днях в открытой печати появилась информация об успешном пуске в середине июня 2021 года с космодрома Плесецк новейшей уникальной межконтинентальной баллистической ракеты разработки МИТ (Московского института теплотехники). Название нового стратегического ракетного комплекса и его характеристики неизвестны. Московский институт теплотехники также не комментирует данное событие.

Следует заметить, что Россия с точки зрения модернизации своей ядерной триады в очередной раз удивляет весь мир. Уже по итогам 2020 наша страна по уровню современности вооружений в стратегических ядерных силах года достигла показателя в 86%.

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс»

Уровень новой техники в Ракетных войсках стратегического назначения, наземной компоненте стратегических ядерных сил, в 100% будет достигнут в 2024 году. Для сравнения, США получат новую МБР в лучшем случае в 2029 году, хотя и этот срок под большим вопросом.

При этом Россия поддерживает стратегический паритет с США, который является основой нашего суверенитета, имея гораздо меньшие экономические возможности. Военные расходы России за 2020 год составили около 61,39 млрд долларов, а военные расходы Соединённых Штатов — около 648,8 млрд долларов, т. е. были меньше в 10,6 раза.

Подведём итоги. Лучше, чем 18 марта 2021 года сказал президент России Владимир Путин, наверное, и не скажешь:

«И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им [американскому истеблишменту] придётся с этим считаться. Им придётся с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие, несмотря на санкции, оскорбления, им придётся с этим считаться».