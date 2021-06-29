Минск, , 13:03 — REGNUM Совбез России считает, что в белорусских переменах заинтересованы внешние силы. Об этом 29 июня в Минске после переговоров с Александром Лукашенко заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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«Их конечная цель — поменять строй и власть в Белоруссии. Это мы наблюдаем в последнее время», — сообщил секретарь российского Совбеза.

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Патрушев сообщил о состоявшихся переговорах с Лукашенко, отметив: «Наши оценки не просто близки, они полностью совпадают. Безусловно, мы объединяем и будем объединять усилия и действовать совместно против этих вызовов и угроз».

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Глава российского Совбеза сообщил также, информирует белорусское госинформагентство БелТА, что проходящие 29 июня консультации советов безопасности Белоруссии и России являются плановыми.

«Наши советы безопасности регулярно обмениваются мнениями о ситуации. Мы говорим об угрозах и вызовах, с которыми сталкиваются и Белоруссия, и Россия. И в этот раз мы будем говорить в основном о гибридных войнах и также о региональной и международной безопасности, — рассказал Патрушев. — Наряду с традиционными вызовами, как, допустим, терроризм, экстремизм, которые никуда не делись, все больше внимание мы должны уделять вопросам информационной безопасности и некоторым другим вопросам».

Напомним, 29 июня в Минске Александр Лукашенко в ходе переговоров с секретарём российского Совбеза предложил рассмотреть темы взаимодействия в сферах безопасности, обороны и сотрудничество в военно-технической сфере. В этот же день начались консультации совбезов России и Белоруссии.